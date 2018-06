Rashford sofre pancada em treino e preocupa Inglaterra para a estreia na Copa

A delegação da Inglaterra desembarcou nesta terça-feira na Rússia preocupada com as condições físicas do atacante Marcus Rashford para a estreia na Copa do Mundo na próxima segunda-feira, às 15h (de Brasília), contra a Tunísia, em Volgogrado.

O jogador de 20 anos, que atua no Manchester United, tomou uma pancada no último treino da equipe antes do embarque para o Mundial.

Rashford fará nesta quarta-feira, dia do primeiro treino dos ingleses em solo russo, exames médicos para avaliar a gravidade da contusão. No desembarque, o técnico Gareth Southgate confirmou o desconforto do atacante, mas disse não ser grave.

O atleta teve boas atuações durante as Eliminatórias Europeias e foi titular no último amistoso da Inglaterra antes da Copa, na última quinta-feira, contra a Costa Rica. Rashford fez o primeiro gol da vitória por 2 a 0.

A preparação dos ingleses na Rússia será feita na cidade de Repino, a 48 quilômetros de São Petersburgo e a 760 de distância da capital Moscou. O município era conhecido até 1948 pelo seu nome finlandês Kuókkala e foi renomeado em homenagem ao pintor Iliá Repin. Tem população de aproximadamente 2.500 pessoas. Na chegada ao local, dirigentes, comissão técnica e jogadores foram recepcionados por dezenas de torcedores.

A Inglaterra está no Grupo G do Mundial. Depois de estrearem na segunda-feira contra a Tunísia, os ingleses terão pela frente na sequência da competição o Panamá, no dia 24, e a Bélgica, no dia 28.