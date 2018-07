Rashford brilha, e Inglaterra bate Austrália em amistoso

Atacante de apenas oito gols na carreira, Marcus Rashford ganhou uma chance como titular na seleção inglesa nesta sexta-feira. Com apenas dois minutos, mostrou estrela para abrir o placar da vitória da Inglaterra sobre a Austrália, por 2 a 1, em partida preparatória para a Eurocopa, em Sunderland.

Rashford, de apenas 19 anos, estreou profissionalmente chamado às pressas para o clássico do Manchester United com o Arsenal, em fevereiro, e marcou dois gols em 32 minutos. Depois, balançou as redes no seu primeiro clássico contra o City e na sua estreia na Copa da Inglaterra. No primeiro jogo pela Liga Europa, marcou dois gols.

Ao estrear pela seleção inglesa, a escrita não poderia cair. No 19.º jogo da sua carreira profissional, Rashford aproveitou cruzamento de Sterling que desviou na zaga, bateu de primeira e abriu o placar.

Na segunda etapa, iniciou o contra-ataque puxado por Sterling, que abriu para Rooney, livre, marcar o segundo. Um bom presságio para José Mourinho, anunciado mais cedo como novo técnico do Manchester United e que vai comandar Rooney e Rashford na próxima temporada.

O gol de honra da Austrália foi marcado por Eric Dier, zagueiro do Tottenham, contra. Após cruzamento da direita na área, ele mergulhou até o gramado para cabecear uma bola contra o próprio gol.

Antes de estrear contra a Rússia na Eurocopa, dia 11, na França, a Inglaterra faz mais um amistoso. Na próxima quinta-feira, recebe Portugal de Cristiano Ronaldo em Wembley.

OUTROS JOGOS

Também nesta sexta-feira foram realizados outros cinco amistosos envolvendo equipes que vão disputar a Eurocopa. A República Checa escolheu jogar contra um rival inexpressivo e, sem dificuldades, venceu Malta por 6 a 0, com gols de seis jogadores diferentes.

A Irlanda ficou no 1 a 1 com a Holanda, em Dublin, um resultado que pode ser considerado ruim para os donos da casa, uma vez que os holandeses sequer se classificaram à Eurocopa. Long, do Southampton, abriu o placar, enquanto a Holanda só empatou no finalzinho, com Luuk de Jong

A Croácia também não pegou um rival de peso, mas a vitória sobre a Moldávia foi só por 1 a 0. Modric, na final da Liga dos Campeões, obviamente não jogou. Rakitic, do Barcelona, também não entrou em campo. A Eslováquia encarou a Geórgia e venceu por 3 a 1, enquanto a Irlanda do Norte, estreante na Eurocopa, ganhou de 2 a 0 da Bielo-Rússia.

Na África, foram três jogos em preparação para a próxima rodada das Eliminatórias da Copa Africana de Nações. A Nigéria ganhou do Mali por 1 a 0 com gol de Iheanacho, jogador do Manchester City que deve estar na Olimpíada. Togo também fez 1 a 0 na Zâmbia, enquanto Marrocos ganhou do Congo por 2 a 0.