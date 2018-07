'Raspão' deixa Messi fora do treino da seleção argentina

O porta-voz da seleção argentina, Andrés Ventura, disse à Reuters que a contusão sofrida por Messi não preocupa. "Não tem nada, é um raspão na perna direita", disse Ventura por telefone.

A seleção, que tem Diego Maradona como técnico, começou na quinta-feira os treinos para o Mundial da África do Sul, que começa em 11 de junho. A Argentina disputará um amistoso preparatório contra o Canadá em 24 de maio.

Messi é a grande esperança dos torcedores argentinos para a Copa do Mundo, e espera-se que seja um dos destaques do torneio.

A seleção argentina está no Grupo B do Mundial junto com Nigéria, Coreia do Sul e Grécia.

(Reportagem de Guido Nejamkis)