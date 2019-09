Raul aposta em Vasco na 'parte em cima da tabela' do Brasileirão

Turno novo, vida nova. O Vasco enfrenta o Athletico-PR, domingo, às 16 horas, em São Januário, pela primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro com o objetivo de alcançar posições de destaque na competição. Esta é a expectativa do volante Raul, que concedeu entrevista coletiva, nesta terça-feira, no CT do Almirante.

"Serão mais 19 decisões. Esperávamos terminar o turno com mais dois ou três pontos, mas não podemos voltar atrás, temos que olhar para frente. Temos um grande desafio no domingo, temos que somar o máximo possível de pontos em casa e fora para ficar na parte de cima da tabela e almejar coisas melhores", disse o jogador de 23 anos, após o treino desta terça-feira, em Vargem Grande.

Com 16 atuações nos 19 jogos disputado pelo Vasco neste Campeonato Brasileiro, Raul elogiou o grupo de jogadores orientados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. "Muito se falava que o nosso grupo já estava rebaixado, mas se trata de um grupo trabalhador. Vocês (imprensa) veem a gente fazendo trabalho físico, na areia, no campo, a entrega desse grupo. E dentro de campo a torcida vê também a nossa entrega."

Depois de ficar várias rodadas na zona de rebaixamento durante o primeiro turno, o Vasco inicia a segunda fase da competição em 12ºlugar, com 23 pontos, um a mais que Ceará e Fortaleza e a três do Athletico-PR.