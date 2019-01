Raul celebra início de temporada do Vasco e exalta experiência do elenco

Com quatro vitórias em quatro partidas realizadas, o Vasco vive ótimo início de temporada. Se o desempenho em campo nem sempre encantou, os resultados estão vindo e o time possui a melhor campanha da Taça Guanabara. O volante Raul comentou sobre o momento nesta quinta-feira e disse que a experiência do elenco tem sido fundamental.

"Temos um elenco forte, com grandes jogadores experientes, Maxi (López), Castán, Bruno César, Werley e Fernando Miguel. Estamos felizes pelo rendimento dentro de campo. Nosso segredo está na seriedade de cada um, independentemente de quem estiver em campo. Cada um está desenvolvendo o melhor futebol para ajudar ao Vasco", declarou.

Nas primeiras rodadas foram, triunfos sobre Madureira (1 a 0), Volta Redonda (5 a 2), Americano (1 a 0) e Portuguesa (1 a 0). É bem verdade que na maior parte destes confrontos o Vasco não desempenhou um futebol vistoso, mas a ausência de algumas peças prejudicaram o trabalho de Alberto Valentim.

O primeiro grande teste para a temporada, portanto, acontecerá no fim de semana. O Vasco terá pela frente o clássico diante do Fluminense, sábado em Brasília, e precisa de um empate para garantir a liderança do Grupo B da Taça Guanabara. Mas o rival vive grande momento e venceu suas últimas três partidas, marcando 11 gols nelas.

"Será um jogo muito difícil, mas vamos nos preparar bem e procurar fazer um bom jogo, executando aquilo que o Valentim nos pedir. Quem almeja ser campeão precisa estar preparado para tudo. Nosso objetivo é manter essa invencibilidade. Conquistando o resultado positivo, nos manteremos na primeira colocação e teremos uma pequena vantagem na semifinal", apontou Raul.