Raul destaca força do Vasco nas bolas paradas após a chegada de Luxemburgo

Desde a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo, no começo de maio, o Vasco tem mostrado uma melhora no Campeonato Brasileiro. O time carioca saiu da zona de rebaixamento e, depois de vencer o clássico contra o Fluminense por 2 a 1, atualmente ocupa a 15.ª colocação, com 12 pontos. Uma das razões para isso é o trabalho do treinador, especialmente nas jogadas de bola parada, de acordo com o volante Raul.

"Hoje em dia as equipes estão bem treinadas defensivamente. Depois que o Luxemburgo assumiu, a gente vem sofrendo poucos gols. Sabemos que a bola parada é uma arma muito forte e treinamos bastante isso. Faz parte do futebol", afirmou o jogador, em declarações publicadas no site oficial do Vasco.

Líder de desarmes do Vasco na temporada de 2019 e destaque nas três vitórias do time nos últimos quatro jogos pelo Brasileirão, Raul ressaltou a pressão que é jogar pelo clube de São Januário. "Sabemos da pressão que é jogar no Vasco. Do peso dessa camisa e da responsabilidade. Independente do jogo em casa ou fora, temos que entrar pra vencer e é isso que vamos fazer daqui pra frente", disse.

Na próxima rodada do Brasileirão, a 12.ª, o Vasco terá pela frente o líder Palmeiras, neste sábado, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Raul comentou que o time está em evolução e pode surpreender. "Acredito que nosso time está crescendo e que vamos conquistar boas coisas nesse campeonato", completou o volante.