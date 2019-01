Raul exalta trabalho de pré-temporada e prevê Vasco na briga por títulos

Contratado durante o último Campeonato Brasileiro, o volante Raul espera um ano mais positivo em 2019. Vindo do Ceará, o jogador teve dificuldades para conquistar espaço no elenco do Vasco, mas confia que o trabalho exercido na pré-temporada possa garantir-lhe um novo cenário nesta temporada.

"Estou muito feliz aqui no Vasco. O grupo é muito bom e me recebeu muito bem no ano passado. Agora, estou tendo a chance de participar da pré-temporada e espero que seja uma temporada de muitas alegrias para mim e para o clube. É um período muito importante e todos estão se dedicando muito nos trabalhos táticos e físicos. Queremos lutar por títulos ao longo do ano e sabemos que precisamos nos preparar bem durante esses dias aqui para esse objetivo ser atingido", declarou.

Se Raul prevê um ano mais positivo para ele, acredita que o mesmo possa ser alcançado pelo Vasco. Depois de uma temporada complicada, com quedas precoces na Libertadores, na Sul-Americana e na Copa do Brasil, o vice carioca e a luta contra o rebaixamento no Brasileirão, o volante confia que o time possa disputar títulos em 2019.

"Para lutar por títulos, é preciso ter um elenco forte, e vejo o Vasco fazendo sua parte nesse início de temporada. O clube se reforçou com jogadores de muita qualidade nesse início de ano, e então esperamos mostrar nossa força já nesse Campeonato Carioca, queremos conquistar o título. Também vamos disputar a Copa do Brasil e o Brasileiro. Nosso objetivo é fazer grandes campanhas, e posso garantir ao torcedor que vamos trabalhar forte para conquistar títulos", considerou.

Para esta temporada, o Vasco já anunciou oito reforços. São eles: os volantes Lucas Mineiro e Fellipe Bastos, os meias Bruno César e Yan Sasse, o atacante Ribamar e os laterais Cláudio Winck, Raúl Cáceres e Danilo Barcelos.