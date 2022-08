Raul Gustavo reclama após amarelo por invasão: 'Cartão mais um 171 que já vi'

O zagueiro Raul Gustavo, do Corinthians, usou as redes sociais para reclamar do cartão amarelo que recebeu na vitória por 4 a 1 sobre o Atlético-GO, na quarta-feira, em jogo que classificou o time corintiano para as semifinais da Copa do Brasil. O defensor estava no banco de reservas e invadiu o gramado para comemorar o primeiro gol alvinegro, marcado por Gil aos 41 minutos do primeiro tempo.

"Essa foi a hora do cartão mais 171 que já vi (risos), mas não importa, fiquei feliz demais por você, pretão. O importante é que ‘deu nós’. Aqui é Corinthians", escreveu Raul em sua página no Twitter, nesta quinta-feira, ao compartilhar a foto do momento em que celebra o gol abraçando Gil, pouco antes de ser advertido pelo árbitro Bruno Arleu de Araujo. A punição é prevista pela regra.

O zagueiro já havia reclamado do cartão logo após a partida, na mesma rede social. "Tá f... Comemorar gol agora toma amarelo. Brincadeira, viu? Mas Deus é fiel! Falei que tinha gol seu hoje, meu paizão, Gil. Te amo", escreveu na noite de quarta-feira. Foi o segundo cartão amarelo de Raul Gustavo na Copa do Brasil. Na temporada, foram dez.

Apesar da pequena insatisfação do defensor, o clima no Corinthians é de alívio e até de certa euforia, após uma semana tensa de eliminação para o Flamengo na Libertadores e derrota para o Palmeiras pelo Brasileirão, na Neo Química Arena. O elenco ganhou folga nesta quinta-feira e pôde desfrutar um pouco do momento de paz.

Essa foi a hora do cartão mais 171 que já vi kk mas não importa fiquei feliz dmais por vc pretao ‍♂️⚫️⚪️ o importante é que deu nós aqui é @Corinthians pic.twitter.com/sin9WW1Qpp — Raul Gustavo (@RaulGustavo34) August 18, 2022

Yuri Alberto, que viveu uma noite mágica ao marcar três dos quatro gols corintianos, aproveitou o tempo livre para descansar com a família em São José dos Campos. "Foram oito jogos sem marcar, e isso na vida de um atacante é difícil. Passam muitas coisas na cabeça, bate ansiedade, mas saíram logo três", disse o atacante em entrevista divulgada pela TV Corinthians nesta quarta.

O time alvinegro jogará a primeira partidas das semifinais da Copa do Brasil, contra o Fluminense, já na próxima semana, mas a data exata, o horário e os mandos de campo serão conhecidos apenas na sexta-feira, em sorteio da CBF.