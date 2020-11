Raúl Jiménez se recupera após bater cabeça com David Luiz e ser hospitalizado

O atacante mexicano Raúl Jiménez, do Wolverhampton, protagonizou uma cena assustadora neste domingo ao chocar a cabeça com o zagueiro brasileiro David Luiz durante o jogo de sua equipe com o Arsenal, pelo Campeonato Inglês. O jogador ficou desacordado por nove minutos e foi levado ao hospital, mas já está melhor, segundo o técnico do Wolverhampton, Nuno Espírito Santo.

Segundo o técnico, Jiménez estava passando por exames. "Ele fala, ele está consciente. Temos que fazer uma avaliação adequada. Ele está em boas mãos", afirmou Nuno Espírito Santo na coletiva após a partida.

O choque com de Jiménez com David Luiz aconteceu aos cinco minutos do primeiro tempo, em um escanteio do Arsenal. O mexicano levou a pior e acabou caindo no chão desacordado. A partida ficou paralisada por cerca de 12 minutos, enquanto o atendimento médico era realizado, com o jogador do Wolverhampton recebendo oxigênio antes de ser imobilizado em uma maca e levado para uma ambulância, de onde foi encaminhado para o hospital.

"Nós ficamos muito preocupados quando aconteceu. Soubemos na hora que havia sido um choque horrível de cabeças. Mas nós esperamos e rezamos para que tudo esteja ok porque é algo que nunca queremos ver. Ele está com as pessoas certas agora e isso é a coisa mais importante. Está no hospital e, em todas as informações que temos, está acordado e respirando", afirmou Conor Coady, zagueiro e capitão do Wolverhampton. Outros jogadores, dos dois times, expressaram sua preocupação com a situação.

David Luiz seguiu em campo, com uma bandagem na cabeça. Segundo o Arsenal, todos os protocolos para checar se ele havia tido uma concussão foram seguidos e garantiram que o atleta brasileiro não havia sofrido uma, o que exigiria que ele fosse retirado da partida e atendido imediatamente. David Luiz foi substituído no intervalo por Holding.

Ainda não há previsão para quando sairão os resultados dos exames ou para quando Jiménez terá alta do hospital, mas ambas as coisas devem acontecer em breve.

Na partida, o Wolverhampton venceu por 2 a 1.