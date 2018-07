Raúl marca seu 400º gol na vitória do Schalke Raúl marcou o gol de número 400 de sua carreira profissional para abrir o caminho da vitória do Schalke 04 por 4 x 0 sobre o Wolfsburg no domingo, dando ao técnico Felix Magath um reencontro infeliz com o clube que deixou pouco tempo atrás.