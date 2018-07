Raul Meireles é suspenso por 11 jogos no Fenerbahçe

Desta forma, Meireles amargou a aplicação de um gancho recorde de 12 jogos ao total na Turquia, incluindo a partida de suspensão que cumprirá por ter sido expulso naquele duelo. O comitê local ainda multou o atleta da seleção portuguesa e ex-jogador do Chelsea em 20 mil liras turcas (cerca de US$ 11.250).

Raul Meireles, de 29 anos, que foi contratado pelo Fenerbahçe em setembro, depois de uma temporada atuando pelo Chelsea, negou que tenha cuspido no árbitro Halis Ozkahya ou feito qualquer gesto homofóbico com as mãos para o mesmo, depois de ser expulso no clássico vencido por 2 a 1 pelo Galatasaray.

"Eu fui transformado em um réu e punido por algo que não diz. O árbitro alegou em sua súmula que cuspi nele e que fiz um gesto significando homossexualidade. Nada disso é verdade. Eu nunca cuspi no seu rosto. Eu acredito que cuspir no rosto de alguém é um insulto mais nojento do que violência física", afirmou Meireles, para depois explicar que o seu gesto, na realidade, teria significado "covardia".

"Eu penso que foi um gesto global. Eu nunca faria um gesto com as mãos para um homossexual porque sei que uma pessoa como essa está agindo com grande coragem. Sei que homossexuais são pessoas corajosas porque eu tenho amigos gays", completou.

O Fenerbahçe, por sua vez, publicou um comunicado nesta sexta-feira para dizer que a punição imposta "não é só contra Meireles, mas contra toda comunidade" do clube, que prometeu apelar contra a decisão.