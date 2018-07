Raul Meireles tem pena reduzida para 4 jogos na Turquia

Jogador da seleção portuguesa e contratado em setembro junto ao Chelsea, Meireles foi punido por ter supostamente cuspido no árbitro Halis Ozkahya e insultado o mesmo durante o clássico contra o Galatasaray, disputado no último dia 16, pelo Campeonato Turco.

As acusações foram fortemente negadas pelo jogador, que ainda recebeu uma multa de 20 mil liras turcas (cerca de US$ 11.250). Na última quinta-feira, porém, a punição foi revista pelo Comitê Disciplinar da Federação Turca, que agora cumprirá uma suspensão de três jogos pelo suposto insulto ao juiz e um quarta partida de gancho por conduta antidesportiva. O órgão, entretanto, admitiu que o jogador pode não ter cuspido de forma deliberada no árbitro.

A decisão pela redução da pena de 11 jogos foi tomada pela entidade depois da análise de imagens do conflito entre Meireles e o juiz, que foram vistas a partir de diferentes ângulos. O jogador acabou sendo expulso após a confusão, na qual o árbitro acusou o atleta de ter feito um gesto homofóbico contra ele. Em seguida, o português garantiu que o gesto, feito com as mãos, teria significado "covardia".