Raúl não renovará com o Schalke, segundo revista alemã BERLIM - Maior artilheiro da história da Liga dos Campeões e ídolo do Real Madrid, o atacante Raúl González não prolongará seu vínculo com o Schalke 04, que vence em 2012, segundo informações publicadas nesta quarta-feira pela revista esportiva alemã Sport Bild.