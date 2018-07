Raúl promete definir seu futuro no Schalke em janeiro

"Quero continuar jogando como estou jogando agora pelos próximos cinco meses. Depois, vamos ver o que acontece. Mas minha decisão será tomada em janeiro", afirmou Raúl, após marcar três gols na vitória do Schalke sobre o Werder Bremen, por 5 a 0, no sábado, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Alemão.

Atualmente com 34 anos, Raúl é um dos maiores jogadores da história do Real Madrid, onde jogou por 16 temporadas. Ele está no Schalke desde 2010, virando rapidamente um dos ídolos da torcida. Mas, mesmo agradecendo o carinho que recebeu dos torcedores da equipe alemã, pode trocar de clube novamente na próxima temporada.

Antes de definir sobre seu futuro, Raúl tratou de valorizar o bom momento do Schalke, que aparece em terceiro lugar no Campeonato Alemão, apenas três pontos atrás do líder Bayern de Munique. "O importante é que o nosso time está em boa fase e ocupa uma posição privilegiada", avaliou o veterano atacante espanhol.