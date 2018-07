Raúl tem estreia discreta pelo New York Cosmos em Hong Kong

Um dos maiores ídolos da história do Real Madrid, Raúl González fez nesta quinta-feira sua estreia com a camisa do New York Cosmos, da North American Soccer League (NASL, a segunda principal liga norte-americana de futebol). O veterano espanhol de 37 anos foi discreto, mas viu a equipe faturar um torneio amistoso em Hong Kong diante do South China, nos pênaltis.

O South China esteve duas vezes à frente do placar, mas Sebastian Guenzatti e Adam Moffat garantiram o empate por 2 a 2 ao New York Cosmos. A partida, então, foi para os pênaltis. Raúl converteu a primeira cobrança e ajudou o time norte-americano a levar a melhor.

Mesmo com o pouco tempo no Cosmos, Raúl foi bastante elogiado por seus novos companheiros. "Todo treinamento eu tento aprender o máximo possível com ele. Eu tento ser como uma esponja porque ele já ganhou tudo. Ele é um grande cara e uma grande pessoa", disse Guenzatti.