Raúl vai desfalcar o Real Madrid por até três semanas

Dois dias depois de cair por 2 a 0 diante do rival Barcelona, em casa, pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid anunciou nesta segunda-feira que ficará sem o meia-atacante Raúl entre as próximas duas a três semanas, tempo estimado pelo departamento médico do clube.

O jogador levou uma pancada no joelho direito na partida contra o Barcelona e, por causa dela, está com uma inflamação no menisco. Ele atuou durante apenas 21 minutos do clássico depois de entrar no lugar do volante holandês Van der Vaart.

Goleador e ídolo histórico do Real Madrid, Raúl deixou de ser titular nesta temporada e entra na equipe com frequência durante o segundo tempo das partidas.

Agora, o craque iniciará um trabalho de fisioterapia para poder reforçar o Real ao menos nas últimas das sete rodadas que restam para o término do Campeonato Espanhol, no qual o Barcelona lidera com três pontos de vantagem sobre a equipe de Madri.