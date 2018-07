Raúl visita Real e vê Casillas motivado e 'muito bem'

MADRI - Maior artilheiro da história do Real Madrid, Raúl González marcou presença no clube nesta quarta-feira e concedeu entrevista coletiva, um dia antes de ser homenageado no Troféu Santiago Bernabéu. Atuando hoje pelo Al-Sadd, do Catar, ele defenderá a equipe diante do time madrilenho na final do torneio amistoso, nesta quinta, mas antes disso não escapou de falar da situação de Iker Casillas, outro grande ídolo da história do Real e da seleção espanhola, mas que hoje amarga a reserva na equipe.

Ao falar sobre o ex-companheiro de time, Raúl aposta que o jogador irá recuperar naturalmente o seu espaço, não só pela garra que tem, mas pelo inegável talento. "Vejo Iker muito bem. É um grande profissional, como já demonstrou em todos os anos que esteve jogando defendendo o Real Madrid e a seleção. Vai seguir trabalhando forte e duro, com vontade de seguir ajudando a sua equipe e a seleção espanhola", disse.

Raúl também minimizou o fato de que Raúl já vinha amargando a reserva do gol do Real na temporada passada do futebol europeu sob o comando de José Mourinho, antes de o técnico português deixar o clube e voltar ao Chelsea.

"Iker tem 31 anos, é goleiro e está nos seus melhores anos. Ainda lhe restam quatro ou cinco de muito bom nível. Está onde quer estar, na sua casa que é o Real Madrid. Alguns meses como reserva em toda uma carreira são insignificantes", completou.

O atacante também não deixou de festejar nesta quarta-feira o reencontro com o clube que defendeu por 16 temporadas, mas admitiu que encarar o Real como adversário será "um pouco diferente e raro". "Será um jogo emotivo, venho com a esperança de voltar a vestir a camisa do Real Madrid. Há três anos não pude me despedir de todo mundo. Amanhã (quarta) será uma noite especial. O Real Madrid me deu tudo. Quem deve algo a este time sou eu. Estou feliz de voltar ao lugar que considero minha casa e ver muitos amigos e companheiros", destacou.

O duelo entre Real Madrid e Al-Sadd será realizado a partir das 17h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio Santiago Bernabéu.