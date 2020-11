Ray Clemence, ex-goleiro ídolo de Liverpool e Tottenham, falece aos 72 anos de idade

A Football Association (FA), entidade que organiza o futebol inglês, anunciou neste domingo o falecimento de Ray Clemence, goleiro que marcou época na seleção inglesa, no Liverpool e no Tottenham. As causas da morte não foram reveladas. Clemence tinha 72 anos de idade.

Clemence foi revelado pelo Scunthorpe United, onde atuou entre 1965 e 1967. A partir de então, foi para o Liverpool, onde foi titular nas conquistas de cinco campeonatos ingleses, três Ligas dos Campeões, duas Copas da Uefa (atual Liga Europa) e uma Copa da Inglaterra, entre outros títulos. Em 1981, foi para o Tottenham, onde foi campeão de mais uma Copa da Uefa e mais uma Copa da Inglaterra.

Pela seleção inglesa, Clemence disputou a posição com Peter Shilton durante a maior parte da carreira. No total, esteve presente em 61 jogos da equipe.

We are extremely saddened to learn that former #ThreeLions goalkeeper and coach Ray Clemence has passed away at the age of 72.

All of our thoughts are with Ray’s family, friends and former clubs at this time. pic.twitter.com/VfMLuhH8zw — England (@England) November 15, 2020