Rayo supera Celta, mas segue na zona de rebaixamento do Espanhol

O Rayo Vallecano recebeu o Celta de Vigo nesta sexta-feira, na abertura da 19.ª rodada do Campeonato Espanhol, e fez sua lição de casa na luta contra o rebaixamento. A equipe madrilenha derrotou o adversário em uma movimentada partida de seis gols, por 4 a 2, mas segue na zona da degola.

O resultado levou o Rayo Vallecano a 19 pontos, agora na 18.ª colocação, com o mesmo número do Athletic Bilbao, primeiro time fora do descenso e que tem um jogo a menos. Pior para o Celta, que se vê perigosamente próximo a esta zona, em 14.º, com 21 pontos.

O Rayo Vallecano alcançou a vitória graças à atuação inspirada de Raul de Tomas, que abriu o placar logo aos três minutos. Nestor Araujo e Maxi Gómez, de pênalti, viraram para o Celta ainda antes dos 20 minutos.

Mas o dia era mesmo de Raul de Tomas, que voltou a colocar o Rayo Vallecano na frente com mais dois gols, um aos 37 do primeiro tempo e outro aos 31 do segundo. Ainda houve tempo para que Bebe deixasse sua marca, já nos acréscimos.

Após três vitórias consecutivas, o Rayo Vallecano busca manter o embalo na luta contra a degola diante da Real Sociedad, no próximo dia 20, novamente em casa. Já o Celta, que não vence há quatro partidas, tentará a recuperação quando receber o Valencia, um dia antes.