Rayo Vallecano bate Bilbao e chega à 4ª vitória seguida

O atacante Alhassane Bangoura, de Guiné, abriu o placar aos 2 minutos do primeiro tempo, num chute forte frente a frente com o goleiro Irairoz. Aos 20, Gurpegui fez falta na entrada da área. O árbitro erradamente marcou pênalti, que Piti cobrou para fazer 2 a 0 para o Rayo.

Doze minutos depois, o Bilbao descontou, com o zagueiro Mikel San José marcando de voleio. Quando o segundo tempo já estava com 44 minutos, Gálvez foi expulso, deixando o Rayo com um jogador a menos. Apesar da enorme pressão, o time da casa não conseguiu chegar ao empate.

Com a vitória, o Rayo Vallecano foi a 31 pontos, empatado com Málaga e Bétis, mas atrás dos dois, na sexta posição, por conta do saldo de gols. Já o Bilbao, ameaçado pelo rebaixamento, em 21 pontos, em 14.º.