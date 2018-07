Rayo Vallecano bate Celta por 3 a 0 e deixa zona da degola na Espanha Com três gols marcados já no primeiro tempo, o Rayo Vallecano venceu o Celta por 3 a 0, na noite deste sábado, em casa, no último jogo disputado neste sábado pelo Campeonato Espanhol. O resultado fez a equipe de Madri deixar a zona de rebaixamento e assumir a 17ª posição, com 19 pontos.