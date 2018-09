Rayo Vallecano bate Huesca e deixa lanterna do Campeonato Espanhol

No duelo de equipes recém-promovidas à primeira divisão, o Rayo Vallecano visitou o Huesca nesta sexta-feira e levou a melhor. Mesmo fora de casa, a equipe madrilenha somou seus primeiros pontos nesta edição do Campeonato Espanhol e deixou a lanterna, ao vencer por 1 a 0.

O resultado levou o Rayo a três pontos após três partidas, subindo para a 16.ª colocação. A equipe tem um jogo a menos do que os rivais, já que o confronto com o Athletic Bilbao, marcado para o último dia 1º, foi adiado. Agora, volta a campo no dia 22, pela quinta rodada, quando recebe o Alavés.

Já o Huesca parou nos quatro pontos após quatro rodadas, já soma três partidas seguidas sem vitória e é o 14.º da tabela, com quatro pontos. Na próxima sexta-feira, a equipe recebe a Real Sociedad.

Em duelo de dois times buscando a recuperação na tabela, o Rayo se deu melhor e chegou ao gol da vitória ainda no primeiro tempo. Imbula recebeu pela lado esquerdo do ataque, ajeitou e encheu o pé no ângulo do goleiro para marcar um golaço. Na etapa final, os visitantes seguraram o adversário e garantiram os primeiros pontos.