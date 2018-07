Rayo Vallecano derrota o  Granada pelo Campeonato Espanhol

O Rayo Vallecano venceu o Granada de virada por 3 a 1 neste sábado, em casa, pelo Campeonato Espanhol. Com o resultado, os anfitriões foram a 32 pontos, na 11ª colocação. Já os visitantes amargam a penúltima posição, com 22.

Jhon Córdoba abriu o placar para os visitantes logo aos oito minutos. Os anfitriões acordaram apenas no segundo tempo com o faro de gol do atacante Alberto Bueno, que marcou duas vezes, aos 20 e aos 31. Adrian Embarba fechou o marcador no último minuto.

No outro jogo que encerrou a rodada deste sábado, o Athletic Bilbao venceu o Celta por 2 a 1, fora de casa. Aritz Aduriz abriu o placar de pênalti e Mikel San Jose ampliou. Joaquin Larrivey descontou. Com a vitória, o time basco foi a 36 pontos, na oitava colocação. O Celta é o décimo, com 32.

As quatro equipes voltam a jogar apenas no próximo dia 22 pelo Espanhol. O Rayo Vallecano encara o Málaga, o Granada enfrenta o Eibar, o Athletic receberá o Almería e o Celta visitará o Levante.