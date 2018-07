Rayo Vallecano encerra jejum de três rodadas e vence Getafe de virada

Na partida que abriu o domingo no Campeonato Espanhol, com quatro jogos previstos para o dia, o Rayo Vallecano derrotou o Getafe por 2 a 1, de virada, em duelo que envolveu duas equipes da região de Madri e foi válida pela 17ª rodada, encerrando uma série de três rodadas na competição.

O triunfo deste domingo levou o Rayo Vallecano a subir para a 11ª colocação no Campeonato Espanhol com 19 pontos. E um dos times ultrapassados pela equipe foi o Getafe, que está em 13º lugar, com 17 pontos, e não vence no torneio nacional há sete rodadas.

Atuando em casa, o Getafe abriu o placar da partida logo aos três minutos do primeiro tempo com o gol marcado por Alvaro Vazquez, em uma cobrança de falta. O empate do Rayo Vallecano veio aos 39 minutos, com Jozabed Sanchez, após o brasileiro Leo Baptistão cabecear três vezes. O gol da vitória do Rayo Vallecano saiu na etapa final, aos 19 minutos, quando Raul Baena finalizou para as redes após receber passe de cabeça de Gael Kunta.

Ainda neste domingo, os primeiros colocados Real Madrid e Barcelona vão entrar em campo fora de casa. O Real Madrid vai encarar o Valencia, enquanto o Barcelona medirá forças com a Real Sociedad.