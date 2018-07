Rayo Vallecano faz promoção para desempregados

O clube explicou que reservou mil ingressos ao preço de 5 euros para torcedores que estão desempregados para o confronto com o atual líder do Campeonato Espanhol. Os preços normais das entradas variam entre 20 e 25 euros. A expectativa é que o Estádio Vallecas esteja lotado no fim de semana.

A Europa é um dos países mais atingidos pela crise financeira no continente. A taxa de desemprego na Espanha é de 23%, sendo que chega aos 39% entre as pessoas de 20 a 29 anos. Em boa fase, o Rayo Vallecano venceu as últimas três partidas no Campeonato Espanhol e está em oitavo lugar.