Rayo Vallecano ganha e é o nono; Athletic Bilbao decepciona

O Rayo Vallecano conseguiu um importante resultado ao derrotar o Levante por 2 a 0, neste sábado, fora de casa, em Valência, pela sequência da sexta rodada do Campeonato Espanhol. Os três pontos fizeram o time do bairro de Vallecas, na região metropolitana da capital Madri, chegar a 8 e o colocaram na nona colocação da competição.

Os dois gols da vitória do Rayo Vallecano foram marcados pelo centroavante brasileiro naturalizado espanhol Leo Baptistão, ainda no primeiro tempo da partida. E poderia ser 3 a 0 se Alberto Bueno não desperdiçasse uma cobrança de pênalti na segunda etapa. Já o Levante, mal das pernas, segue na zona de rebaixamento com apenas 4 pontos.

No outro jogo deste sábado, decepção total para os torcedores que foram ao Novo San Mamés, em Bilbao. Diferentemente da temporada passada, em que ficou na quarta colocação e conseguiu a classificação à Liga dos Campeões da Europa, o Athletic não faz um bom início de campeonato. Prova disso foi o empate sem gols com o Eibar, time recém promovido da segunda divisão.

Com 4 pontos, o clube do País Basco está na 15.ª colocação, mas corre o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento dependendo dos resultados deste domingo. Já o Eibar surpreende e, com 8 pontos, ocupa a oitava posição.