Rayo Vallecano sofre revés na luta para ir à Liga Europa O Rayo Vallecano sofreu um duro golpe na luta para poder disputar a Liga Europa nesta temporada. A Corte Arbitral do Esporte (CAS), instância máxima da justiça desportiva mundial, negou nesta quinta-feira o pedido de liminar do clube espanhol para que fosse liberado para jogar a competição enquanto o recurso contra a sua exclusão não for julgado pelo tribunal.