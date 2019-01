Rayo Vallecano surpreende Alavés e deixa zona da degola do Espanhol

Principal surpresa deste Campeonato Espanhol, o Alavés foi vítima da "zebra" nesta segunda-feira, no encerramento da 21.ª rodada da competição. A equipe recebeu o desesperado Rayo Vallecano, que ignorou o favoritismo do adversário e venceu por 1 a 0, deixando a zona de rebaixamento.

O resultado levou o Rayo Vallecano a 23 pontos, na 17.ª colocação, ultrapassando o Celta de Vigo e abrindo dois pontos da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Alavés estacionou nos 32 pontos, em quinto, agora a quatro pontos do Sevilla, que abre a zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Em um duelo bastante disputado, o Rayo Vallecano aproveitou boa oportunidade no início do segundo tempo para selar a vitória. Logo com um minuto, após confusão na área, o peruano Luis Advincula, ex-Ponte Preta, cruzou na cabeça de Raul de Tomás, que marcou.

Agora, o Rayo Vallecano tenta manter a reação em duelo direto diante do Leganés, 16.º colocado, segunda que vem, em casa. Já o Alavés terá a dura missão de encarar o Real Madrid no Santiago Bernabéu, no domingo.