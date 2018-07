Rayo Vallecano vence e se afasta da zona de rebaixamento na Espanha

De pênalti, Roberto Trashorras abriu o placar para o Rayo aos 36 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, quando o Espanyol já estava com um jogador a menos (Víctor Sánchez foi expulso), Javi Guerra fez dois gols quase na sequência. Aos 21, recebeu cruzamento rasteiro de Bebé e completou para o gol vazio. Dois minutos depois, arriscou da entrada da área e fez um golaço.

A vitória dá moral para o Rayo, que vinha de três derrotas seguidas no Campeonato Espanhol, incluindo uma derrota por 5 a 2 para o Barcelona no fim de semana passado. Já o Espanyol, com 12 pontos, segue no meio da tabela, sem se aproximar da disputa pelas competições continentais.

ALEMANHA - Na abertura da 10.ª rodada do Alemão, o Hamburgo surpreendeu e venceu o Hoffenheim, fora de casa, por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Lasogga, aos 43 do segundo tempo. O time mandante jogou por mais de 20 minutos com um a menos, depois da expulsão de Bicakcic.

Com o resultado, o Hamburgo foi a 15 pontos e se igualou ao Wolfsburg na quarta colocação, ainda que longe dos ponteiros. O Hoffenheim segue no penúltimo lugar, com seis pontos, ameaçado pelo rebaixamento.