Com um gol nos últimos minutos, o Rayo Vallecano conseguiu uma importante vitória nesta segunda-feira, no encerramento da 13.ª rodada do Campeonato Espanhol. Mesmo fora de casa, o time dos arredores de Madri derrotou o Almería por 1 a 0, subindo assim para a 10.ª colocação na tabela de classificação, agora com 17 pontos.

O gol da vitória do Rayo Vallecano foi marcado por Gael Kakuta, já aos 41 minutos do segundo tempo. A derrota complica a situação do Almería, que está no limite para entrar na zona de rebaixamento - ocupa a 17.ª posição, com 10 pontos.

No próximo final de semana, pela 14.ª rodada, o Rayo Vallecano volta a jogar em casa, no bairro de Vallecas, contra o Sevilla. Fora de casa, o Almería enfrenta o Eibar.