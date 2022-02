Rayssa Leal e Neymar se encontram em Paris com direito a troca de presentes, churrasco e videogame

Rayssa Leal, de 14 anos, se encontrou com Neymar, de 30, nesta quarta-feira, 16, durante sua viagem à Paris. A skatista passou a tarde na casa do atleta do PSG e da seleção brasileira junto com sua família, com direito a churrasco e videogame.

Os atletas também trocaram itens autografados. Neymar a presenteou com uma camisa do Paris Saint Germain, enquanto ela deu um skate personalizado, autografado “TMJ Ney”.

“Valeu pelo churras e pelo carinho comigo e com minha família, Neymar. Prometo, treinar mais CS (Counter-Strike), para gente não perder de 16x1 nunca mais”, brincou a “Fadinha” em seu Instagram, em foto publicada com Neymar, mostrando a troca de presentes entre eles.

O encontro repercutiu nas redes sociais. Além dos milhares de fãs, os skatistas Yuto Horigome, Felipe Gustavo e Isadora Pacheco comentaram na foto publicada no Instagram pessoal da “Fadinha”.

Em Paris, Rayssa também foi ao “Parc des Princes” na última terça-feira, 15, para acompanhar seu primeiro jogo de Liga dos Campeões. "Prazer, pé quente”, publicou a skatista em alusão à vitória do PSG sobre o Real Madrid, por 1 a 0.