RB Leipzig anuncia Julian Nagelsmann como técnico para a temporada 2019/2020

O RB Leipzig já tem um substituto para o técnico Ralph Hasenhüttl, que deixou o clube no último mês após não entrar em um acordo por uma renovação. Julian Nagelsmann, que levou o Hoffenheim à Liga dos Campeões, será o novo comandante do Leipzig, mas somente a partir do começo da temporada 2019/2020.

O treinador alemão, que se destacou no comando do Hoffenheim, assinou contrato com o time de Leipzig até 2023. Tanto Hoffenheim como o RB Leipzig comunicaram a decisão do treinador pelas redes sociais. Nagelsmann chegou em 2015 no clube com o qual tinha contrato até 2021. Ele acionou a cláusula de saída.

Nagelsmann se destacou no comando do Hoffenheim pelo futebol ofensivo e eficiente que a equipe apresentava. Em 2017, o time parou o Bayern de Munique e não foi derrotado pelo gigante bávaro. O croata Andrej Kramaric, que disputa o Mundial pelo seu país, foi o principal destaque da equipe.

O RB Leipzig não informou quem treinará a equipe na temporada que começa após a disputa da Copa do Mundo da Rússia. O Leipzig chegou às quartas de final da Liga Europa na última temporada e disputará o torneio novamente neste ano.

Sob o comando de Nagelsmann, o Hoffenheim surpreendeu ao terminar a temporada de 2016/17 em quarto lugar no Campeonato Alemão, e foi ainda melhor nesta última edição, em que terminou na terceira posição, conquistando a vaga direta inédita para a Liga dos Campeões. Em 2017, o time alemão foi eliminado pelo Liverpool na fase prévia da competição.