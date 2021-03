RB Leipzig bate Freiburg, assume liderança provisória do Alemão e seca Bayern

O RB Leipzig continua sua campanha de sucesso, que pode culminar no tão sonhado título do Campeonato Alemão. Após uma bela vitória por 3 a 0 sobre o Freiburg, a equipe assumiu momentaneamente a ponta da tabela na 24ª rodada do torneio, ultrapassando o gigante Bayern de Munique. Para manter a posição, no entanto, dependerá do resultado do duelo entre o time de Munique e o Borussia Dortmund, que se enfrentam ainda neste sábado.

Ainda que a liderança possa durar apenas algumas horas, trata-se de um feito enorme para uma equipe que vem despontando na elite do futebol alemão nas últimas temporadas e que jamais chegou ao título da Bundesliga.

Com o triunfo de hoje conquistado fora de casa, no Schwarzwald-Stadion, o Leipzig alcançou 53 pontos, um a mais que o Bayern de Munique. Seu adversário, Freiburg, permanece na oitava posição, com 34 pontos.

A equipe comandada pelo técnico Julian Nagelsmann encontrou dificuldades no primeiro tempo para criar chances e vazar a forte defesa do Freiburg. Apesar de apresentar maior domínio do jogo, o Leipzig não conseguia abrir espaços para marcar. A oportunidade para abrir o placar se apresentou aos 41 minutos, quando o meia Nkunku recebeu passe de Poulsen e não desperdiçou, deixando o time em vantagem antes do intervalo.

Ao retornar, o time visitante iniciou o segundo tempo ainda mais focado e disposto, criando oportunidades para aumentar a diferença. O segundo tento chegou aos 19 minutos, com Nkunku garantindo assistência para que Alexander Sorloth balançasse as redes do goleiro Muller. A vitória foi ratificada por Forsberg, que recebeu passe Sorloth e marcou aos 34 minutos.

Para as outras equipe do G-4 da Bundesliga a sorte não sorriu nesta rodada. O Wolfsburg enfrentou o Hoffenheim e não conseguiu impor seu futebol, sendo vencido por 2 a 1 pelos donos da casa. Seu sucessor na tabela, o Eintracht Frankfurt, empatou com o Stuttgart por 1 a 1.

O Wolfsburg está em terceiro na tabela, com 45 pontos, seguido pelo Eintracht Frankfurt, em quarto, com 43 pontos. Já o Stuttgart subiu à nona posição, agora com 33 pontos, enquanto o Hoffenheim permanece em 11º, com 30 pontos.

O Bayer Leverkusen, por sua vez, venceu o Borussia Mönchengladbach por 1 a 0 no Borussia-Park, estando em quinto lugar na tabela do Campeonato Alemão, com 40 pontos. Seu adversário caiu à décima posição, com 33 pontos.

Também neste sábado, o Hertha Berlin enfrentou o Augsburg e conseguiu a vitória por 2 a 1 de virada, com gols no segundo tempo. O resultado o afasta da zona de rebaixamento, ficando 14º lugar, com 21 pontos, enquanto o Augsburg permaneceu em 13º, com 26 pontos.