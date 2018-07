RB Leipzig bate Hannover de virada e assume vice-liderança do Campeonato Alemão

O RB Leipzig bateu de virada o Hannover por 2 a 1, dentro de casa, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Alemão, em sua 11.ª rodada. A equipe está agora com 22 pontos, apenas um a menos que o líder Bayern de Munique, que joga mais tarde contra o Borussia Dortmund, que tem 20 em terceiro, como visitante.

+ Gotze e Gundogan são novidades da convocação da Alemanha

O placar deste sábado foi aberto pelo Hannover com gol do atacante brasileiro Jonathas, aos 11 minutos do segundo tempo. O empate do RB Leipzig veio aos 25 com o dinamarquês Yussuf Poulsen. Já no final do jogo, aos 40, o atacante alemão Timo Werner virou para a equipe de Leipzig e deu números finais à partida.

Na próxima rodada, o RB Leipzig enfrenta o Bayern Leverkusen, fora de casa,, no próximo dia 18. No dia seguinte, o Hannover também joga como visitante contra o Werder Bremen.

Outra equipe que se deu bem na rodada deste sábado foi o Schalke 04. A equipe alcançou a zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa depois de vencer o Freiburg por 1 a 0, fora de casa. Com 20 pontos, o time de Gelsenkirchen subiu para a quarta posição da tabela de classificação.

O gol da vitória do Schalke 04 foi marcado pelo meia alemão Daniel Caligiuri. O jogador abriu o placar aos 17 minutos do segundo tempo. O resultado negativo dentro de seus domínios complica a vida do Freiburg. Com 8 pontos e apenas uma vitória em 11 jogos, a equipe está na 16.ª posição, na zona de rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Alemão.

Quem respira aliviado com a derrota do Freiburg é o Hamburgo. A equipe bateu o Stuttgart por 3 a 1, em casa, e conseguiu sair da zona da degola. Com 10 pontos, ocupa agora a 15.ª posição. Nas outras partidas da rodada, Augsburg e Bayern Leverkusen empataram por 1 a 1, mesmo placar de Borussia Mönchengladbach e Mainz.