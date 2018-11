RB Leipzig bate Hertha Berlin e sobe para o terceiro lugar no Alemão

Em confronto direto pelas primeiras colocações do Campeonato Alemão, Hertha Berlin e RB Leipzig se enfrentaram neste sábado, no estádio Olímpico, em Berlim, e quem se deu melhor foi o time visitante. Com uma convincente vitória por 3 a 0, pela 10.ª rodada, o time de Leipzig subiu para a terceira colocação, agora com 19 pontos. O clube da capital alemã ficou em oitavo, com 16.

Com um patrocinador forte, a empresa austríaca de energéticos Red Bull, o RB Leipzig tem feito boas campanhas nas últimas temporadas e desta vez não está sendo diferente. O time só está atrás dos dois maiores clube da Alemanha: o líder Borussia Dortmund, com 24 pontos, e o vice Bayern de Munique, com 20.

Em campo, o grande destaque foi o centroavante Timo Werner, autor de dois gols. O primeiro saiu logo aos sete minutos do primeiro tempo e o segundo foi marcado aos oito da segunda etapa. A vitória foi confirmada aos 30 com o tento do atacante brasileiro Matheus Cunha, que começou a carreira no Coritiba e muito jovem foi para a Europa.

Na próxima rodada, o Hertha Berlin buscará a recuperação fora de casa contra o Fortuna Dusseldorf, no sábado que vem. Um dia depois, o RB Leipzig receberá o Bayer Leverkusen.