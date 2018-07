RB Leipzig bate Mainz em jogo eletrizante e se consolida no 2º lugar do Alemão

Mainz e RB Leipzig fizeram uma partida de muitas emoções e temperatura altíssima, nesta quarta-feira, na cidade de Mainz, especialmente no segundo tempo, em confronto que valeu pela 27.ª rodada do Campeonato Alemão. No final, 3 a 2 para os visitantes. Todos os gols saíram no segundo tempo.

Com a vitória, o RB Leipzig se consolidou na vice-liderança com 55 pontos, quatro à frente do Hoffenheim, em terceiro, mas 10 atrás do líder Bayern de Munique. Já o Mainz amargou a quarta derrota seguida e continua ameaçado de rebaixamento, na 15.ª colocação, com 29 pontos.

No primeiro tempo, o RB Leipzig teve mais posse de bola, mas o forte ataque da equipe não funcionou. O Mainz pressionou os visitantes durante boa parte dos 45 minutos iniciais e mereceu o gol, mas ele não veio.

A etapa final foi muito diferente. O RB Leipzig abriu o placar logo aos 2 minutos. O sueco Forsberg, líder de assistências no Campeonato Alemão, fez um passe de calcanhar para o gol de Sabitzer. Poucos minutos depois, Timo Werner ampliou a vantagem para o time visitante ao aproveitar de cabeça uma cobrança de escanteio da direita.

Mas, aos 22 minutos, um pênalti para o Mainz em jogada do lateral Donati mudou novamente o panorama da partida. Jairo Samperio bateu e diminuiu a diferença. No lance seguinte, o time da casa teve outra excelente oportunidade e quase empatou. A bola cruzada da direita caiu nos pés de Öztunali - com o goleiro batido -, mas ele errou o gol. Aos 27, Muto cabeceou na trave uma bola cruzada da direita do ataque do Mainz.

O duelo seguiu aberto até que, aos 35 minutos, o jovem Keita, de 22 anos, fez grande jogada individual e ampliou para o RB Leipzig. Mas a folga no placar não diminuiu o ímpeto do Mainz. Aos 45, o zagueiro Gbamin deu uma entrada duríssima sobre Khedira e levou o cartão vermelho.

Ainda houve tempo para mais um gol e muita confusão. O Mainz diminuiu com Muto e a partida seguiu com muita discussão e lances duros. A arbitragem teve dificuldades para controlar os ânimos acirrados até o apito final.

OUTROS JOGOS

Nesta quarta-feira, outros quatro jogos foram disputados pela 27.ª rodada. O Hertha Berlin perdeu por 1 a 0 para o Borussia Mönchengladbach. O Bayer Leverkusen venceu o Darmstadt (2 a 0), o Wolfsburg perdeu em casa para o Freiburg (1 a 0) e o Augsburg também foi derrotado dentro dos seus domínios pelo Ingolstadt (3 a 2).

Com a derrota, o Hertha Berlin manteve os 40 pontos e segue em sexto lugar na competição, superado nos critérios de desempate pelo Colônia, que venceu o Eintracht Frankfurt na rodada (1 a 0).