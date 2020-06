RB Leipzig busca virada fora e sustenta 3º lugar do Alemão

O RB Leipzig levou um susto nesta segunda-feira, no encerramento da 29ª rodada do Campeonato Alemão. Jogando fora de casa, o terceiro colocado da tabela foi surpreendido pelo Colônia nos primeiros minutos. Porém, obteve a virada ainda no primeiro tempo e venceu por 4 a 2.

Com o triunfo, o time de Leipzig chegou aos 58, na terceira posição, dentro da zona de classificação à Liga dos Campeões. A liderança pertence ao Bayern de Munique, dono de 67 pontos. Já o Colônia ocupa o 11º lugar, com 34.

Em seu estádio vazio, o Colônia foi para cima do RB Leipzig e abriu o placar logo aos 7 minutos, com Jhon Córdoba. Mas a vantagem não chegou até o intervalo. Patrik Schick igualou o marcador aos 20 e Christopher Nkunku deixou os visitantes em vantagem aos 38 minutos.

Na segunda etapa, Timo Werner ampliou a vantagem da equipe de Leipzig logo aos cinco minutos, após preciso e longo lançamento do goleiro Peter Gulacsi. Quatro minutos depois, o Colônia reacendeu sua esperança, com gol de Modeste. A bola sobrou em seu pé após falha da defesa em afastar o perigo. O atacante não perdoou. Acertou belo chute de fora da área e diminuiu a vantagem dos visitantes.

Mas, novamente, tudo mudou rapidamente. Apenas dois minutos depois, o RB Leipzig anotou o quarto gol e jogou ducha de água fria no elenco mandante. Após cobrança de escanteio, Daniel Olmo pegou a sobra de fora da área e também marcou belo gol. Com a visão bloqueada por uma fileira de jogadores, o goleiro Timo Horn não conseguiu evitar o quarto dos visitantes.

No sábado, o RB Leipzig volta a campo para enfrentar o Paderborn em seu estádio. O Colônia joga no domingo diante do Augsburg, fora de casa.