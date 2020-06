RB Leipzig diz não saber nada sobre transferência de Werner para o Chelsea

Os dirigentes do RB Leipzig afirmaram neste sábado que seu artilheiro Timo Werner, não os informou sobre uma possível transferência para o Chelsea e que até agora nada foi negociado com o clube inglês, ao contrário do que a mídia inglesa e alemã disseram esta semana.

"Ele nos indicou há algumas semanas que estava lidando com uma transferência. Mas até agora nada foi feito", disse Oliver Mintzlaff, chefe do RB Leipzig, respondendo a uma pergunta sobre os rumores de saída do jogador.

Antes do Chelsea, a imprensa especulava sobre uma transferência do atacante de 24 anos, que também atua pela seleção alemã, para o Liverpool.

"Existe essa cláusula de saída (estimada em 60 milhões de euros - R$ 336 milhões), que incluímos no contrato para oferecer a ele a possibilidade de dar um novo passo", acrescentou Mintzlaff. "Agora é ele quem está no volante, não nós. Até hoje, ele não ativou a cláusula e nenhum clube nos enviou uma proposta de transferência", afirmou.

O Leipzig, diz seu presidente, até agora "não teve nenhuma conversa" com o Chelsea sobre esse assunto. O técnico do Leipzig, Julian Nagelsmann, também disse que não tinha informações sobre o assunto: "Ele não me disse nada, mas também não tem obrigação de fazê-lo", contou à Sky. "Acho que não há nada feito", disse ele.

Timo Werner marcou 31 gols com a camisa do Leipzig nesta temporada, levando em conta todas as competições. Destes, 25 em 29 jogos na Bundesliga. O RB Leipzig é o terceiro do Campeonato Alemão e também está classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões.