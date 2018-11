RB Leipzig e Eintracht triunfam por 3 a 0 e se aproximam dos líderes do Alemão

Nas duas únicas partidas realizadas neste domingo válidas pela 11ª rodada do Campeonato Alemão, o RB Leipzig e Eintracht Frankfurt souberam aproveitar bem o fator campo, conquistaram vitórias por 3 a 0 e se aproximaram dos líderes dos Campeonato Alemão. O primeiro destes clubes superou o Bayer Leverkusen, atingiu os 22 pontos e assumiu a terceira posição, enquanto o Eintracht passou pelo Schalke 04, ultrapassou o Bayern de Munique e passou a contabilizar 20 pontos na quarta colocação.

O líder isolado é o Borussia Dortmund, que alcançou os 27 pontos ao bater o Bayern por 3 a 2, também em casa, no clássico realizado no último sábado. Derrotada, a equipe bávara soma 20 pontos na quinta posição. Já o vice-líder, com 23 pontos, é o Borussia Mönchengladbach, que derrotou o Werder Bremen por 3 a 1 em outro duelo de sábado.

Apesar de ter ficado menos com a posse de bola, o RB Leipzig criou as melhores oportunidades na primeira etapa e, aos 27 minutos, Yussuf Poulsen bateu por cobertura para fazer 1 a 0. No segundo tempo, o time manteve o ritmo e Lukas Klostermann marcou o dele, aos 23 minutos. O terceiro gol da partida saiu aos 40 minutos. A bola sobrou para Poulsen, que estava livre dentro da área e finalizou.

Na próxima rodada do Alemão, em 23 de novembro, o Bayer Leverkusen, 13º colocado, com 11 pontos, enfrenta o Stuttgart. No dia seguinte, RB Leipzig encara o Wolfsburg.

No outro jogo do dia pelo Alemão, o Eintracht venceu o Schalke 04 por 3 a 0, com dois gols de Luka Jovic e um de Haller. Com nove gols, Jovic assumiu a artilharia isolada do Alemão, enquanto Haller passou a ser um dos vice-artilheiros, com oito, ao lado de Paco Alcácer (Borussia Dortmund), Plea (Borussia Mönchengladbach) e Reus (Borussia Dortmund).

Com o resultado negativo deste domingo, o Schalke 04 seguiu com dez pontos e ocupa a 14ª colocação, perto da zona de rebaixamento, hoje encabeçada pelo Hannover, 16º, com nove pontos. Pela 12ª rodada, em 24 de novembro, o Eintracht encara o Augsburg, enquanto o time de Gelserkichen buscará a reabilitação diante do Nuremberg.