RB Leipzig empata com o Colônia e perde chance de assumir a liderança do Alemão

Nos jogos da manhã deste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Alemão, o grande destaque foi o confronto entre RB Leipzig e Colônia. Em partida equilibrada, a protagonista do empate sem gols foi a impenetrável defesa do Colonia, que variava de esquema tático de 4-3-3 a 4-1-4-1 nos momentos em que o Leipzig tornava-se mais agressivo. Se no primeiro tempo, no time do técnico Nagelsmann o lateral-esquerdo Angeliño se sobressaiu e trouxe sustos ao goleiro Horn, o segundo tempo foi marcado pela boa atuação do meia Olmo.

O resultado mantém, por enquanto, o Leipzig na vice-liderança, porém o confronto entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, respectivamente o líder e o terceiro colocado na tabela da Bundesliga, pode alterar essa posição na tarde deste sábado. O Colônia aparece na 15ª posição, com 11 pontos, colado na zona de rebaixamento.

Em caso de vitória do Leverkusen, tudo permanece inalterado para o Leipzig, agora com 28 pontos. Entretanto, em caso de empate ou triunfo da equipe de Munique, a equipe cairá para a terceira posição rodada.

Entre as outras partida desta manhã, a sorte não esteve com os anfitriões. O Augsburg enfrentou o Eintracht Frankfurt para lutar pela nona posição na tabela. Perdeu, porém, por 2 a 0 e, por ora, se mantém na décima.

Já o Borussia Mönchengladbach, em duelo com o Hoffenheim, marcou e chegou até o intervalo vitorioso. A reação veio no segundo tempo, no qual o Hoffenheim, agora o 11.º na tabela, balançou duas vezes a rede dos donos da casa. A derrota por 2 a 1, entretanto, não alterou a posição do Borussia, que permanece em oitavo lugar, com 18 pontos.

Para o Mainz 05 a necessária vitória não veio, amargando a vice-lanterna, com seis pontos, depois da derrota, em casa, para o Werder Bremen, por 1 a 0. Na zona de rebaixamento, enfrentando o lanterna Schalke 04, o Arminia Bielefeld venceu por 1 a 0 e se manteve na 16.ª posição, apenas a um ponto de sair da degola.