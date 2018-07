RB Leipzig empata com Wolfsburg e perde chance de encostar no líder

O RB Leipzig perdeu uma boa oportunidade de encostar no Bayern de Munique, líder do Campeonato Alemão, ao somente empatar em 1 a 1 com o Wolfsburg, nesta terça-feira, na casa do adversário, em jogo que abriu a 16ª rodada da competição.

Com o resultado, o RB Leipzig chegou aos 28 pontos, sete atrás do Bayern, correndo o risco ainda de perder a segunda colocação até o fim da rodada. Para o Wolfsburg, o empate também não foi bom, pois deixou a equipe na 11ª posição na tabela, com 19 pontos.

O time da casa saiu na frente com um gol do lateral-direito holandês Paul Verhaegh em cobrança de pênalti, aos 15 minutos da primeira etapa, deslocando o goleiro Gulacsi. Mas a equipe local não conseguiu manter o ritmo e teve dificuldades para manter a vantagem.

Logo aos 7 minutos do tempo final, o RB Leipzig chegou à igualdade no placar por intermédio do zagueiro Marcel Halstenberg. O defensor se jogou em um carrinho dentro da área para aproveitar um passe e marcar o gol.

Nos minutos finais, o Wolfsburg aumentou a pressão sobre os adversários e teve boas chances de vencer a partida. Em uma delas, o atacante belga Divock Origi - que havia entrado no lugar de Mario Gomez - perdeu um gol incrível. Após cruzamento vindo da ponta-esquerda, a bola passou pelo goleiro Gulacsi e sobrou livre, dentro da pequena área para Origi, que errou o gol.

Já nos acréscimos, aos 46 minutos, o zagueiro francês Dayot Upamecano, do RB Leipzig, deu uma cotovelada no atacante adversário ao disputar uma bola na intermediária e recebeu o cartão vermelho - ele já havia sido punido com um cartão amarelo anteriormente.

No lance seguinte, o Wolfsburg teve outra grande chance de passar à frente em um bate-rebate na área, mas o volante Joshua Guilavogui desperdiçou um rebote chutando em cima de Gulacsi.

Na próxima rodada do Alemão (a 17ª), o Wolfsburg enfrentará o lanterna Colonia, fora de casa. A partida está marcada para o sábado que vem. Já o RB Leipzig receberá - no dia seguinte - a equipe do Hertha Berlin.