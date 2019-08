RB Leipzig faz 3 no 1º tempo e goleia Union Berlin por 4 a 0 em estreia no Alemão

Uma das sensações do Campeonato Alemão nos últimos anos, o RB Leipzig começou a competição com o pé direito nesta temporada. Jogando fora de casa, o time não tomou conhecimento do Union Berlin, que disputa a elite germânica pela primeira vez, e goleou por 4 a 0, sendo que balançou as redes por três vezes já na etapa inicial do confronto.

O resultado deixa a equipe de Leipzig no segundo lugar da tabela ao término da rodada inaugural. O primeiro é o Borussia Dortmund, que venceu o Augsburg por 5 a 1 e fica na ponta pelo número de gols marcados. Já o Union Berlin amarga o fundo da tabela, em último lugar, justamente ao lado do clube derrotado pelo líder do campeonato e figura como vice-lanterna.

Apesar da chuva, o jogo deste domingo foi movimentado, como o placar sugere. Com 17 minutos disputados, o time visitante já abriu o placar no estádio An der Alten Försterei. O lateral-esquerdo Marcel Halstenberg recebeu do meia Marcel Sabitzer e chutou de média distância para balançar as redes pela primeira vez. Um pouco depois, aos 31, Halstenberg retribuiu o favor: nesta ocasião, ele deu a assistência para Sabitzer, que ampliou a vantagem.

Apesar do placar amplamente favorável, o time de Leipzig voltou a balançar as redes ainda na primeira etapa. Sabitzer voltou a aparecer bem e passou para o centroavante Timo Werner, que bateu forte para fazer 3 a 0. Depois do intervalo, os visitantes passaram a administrar a partida. Aos 24 minutos, porém, a equipe da casa não pôde evitar mais um gol. O atacante Christopher Nkunku, que entrou no lugar de Werner, foi o autor do último tento.

Na próxima rodada, o Leizig recebe o Eintracht Frankfurt, no domingo, às 10h30 (horário de Brasília). Já o Union Berlin, que perdeu em casa apenas uma vez na segunda divisão na última temporada, visita justamente o Augsburg, no sábado, também às 10h30.

No outro jogo disputado neste domingo no Alemão, Eintracht conseguiu uma vitória em Frankfurt diante do Hoffenheim. O confronto foi decidido pelo placar mínimo em favor dos donos da casa. E o gol decisivo da partida saiu rápido: com 36 segundos de bola rolando, o defensor Martin Hinteregger desviou cobrança de escanteio e marcou para sacramentar o triunfo, que fez a equipe terminar a primeira rodada da competição em sétimo lugar, enquanto o Hoffenheim.