RB Leipzig ganha, adia título do Bayern e fica a um ponto da Liga dos Campeões

O Bayern de Munique terá de esperar ao menos mais duas semanas para conquistar o eneacampeonato do Campeonato Alemão. A conquista viria neste domingo em caso de derrota do RB Leipzig, mas o vice-líder fez 2 a 0 no Stuttgart, adiando a definição da competição e ficando a um ponto da vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Com nove pontos em disputa no Alemão, apenas uma reviravolta pouco provável tira o título dos bávaros. Com sete pontos de desvantagem, o Leipzig busca terminar na honrosa segunda colocação, posição na qual terminou na temporada 2017, sua melhor na breve história na competição. Está com sete pontos a mais que o Wolfsburg, o terceiro.

Para voltar à Liga dos Campeões, sua meta do momento, basta um empate. Curiosamente, o próximo adversário do RB Leipzig é o único rival que ameaça sua classificação: o Borussia Dortmund. São nove pontos de diferença e uma igualdade em Dortmund, dia 8 de maio, será motivo para festa.

Neste domingo, os comandados de Julian Nagelsmann ganharam bem do Stuttgart, graças a gols de Haidara e Forsberg ambos no segundo tempo. A vida foi facilitada pela expulsão de Ahamada com somente 14 minutos de jogo. Apesar do bom triunfo, o assunto do dia, entretanto, foi a possível transferência de seu treinador para o Bayern de Munique.

Os bávaros já comunicaram ao Leipzig o desejo de contratar Nagelsmann após o anúncio da saída de Hansi Flick, possivelmente para assumir a seleção alemã, após o fim da temporada. A decisão deve ocorrer nos próximos dias.

Rival do Bayern em jogo que pode definir o título, o Borussia Mönchengladbach goleou o Arminia Bielefeld por 5 a 0. Embolo anotou duas vezes, com Thuram, Bensebaini e Plea completando o placar. Com 46 pontos, no sétimo lugar, o time ainda sonha com a repescagem para a Liga Europa. Seu concorrente é o Bayer Leverkusen, com 50 pontos.