RB Leipzig goleia e mantém sonho pelo título alemão; Hoffenheim e Dortmund vencem

O RB Leipzig goleou o Freiburg por 4 a 0, neste sábado, em casa, e se manteve firme na vice-liderança do Campeonato Alemão, em jogo válido pela 29.ª rodada da competição. O resultado fez a equipe continuar sonhando com o título nacional, apesar de ainda estar sete pontos atrás do líder Bayern de Munique, que ainda neste sábado trava clássico com o Bayer Leverkusen, fora de casa, com a chance de voltar a ostentar dez de vantagem sobre o segundo colocado, que agora tem 61 pontos.

A goleada foi importante também porque o RB Leipzig sustentou a boa margem de sete pontos de distância sobre o Hoffenheim, terceiro colocado, que em outro duelo do dia venceu o Borussia Mönchengladbach por 5 a 3, em casa, com dois gols de Adam Szalai e outros dois de Kerem Demirbay.

RB Leipzig e Hoffenheim também lutam por vagas na Liga dos Campeões da Europa. Hoje, ambos estariam classificados para o principal torneio europeu de clubes. O Freiburg parou nos 41 pontos, mas se manteve no sexto lugar, posto que coloca o time na zona de classificação para a Liga Europa, favorecido pela derrota do Colônia para o Augsburg, na casa do adversário, por 2 a 1. O Mönchengladbach estacionou nos 39 pontos e ocupa a oitava posição.

JOGO

No primeiro tempo, o RB Leipzig, com bom volume de jogo, criou várias oportunidades, mas demorou para colocar a bola nas redes. Somente aos 36 minutos, Poulsen abriu o placar para os donos da casa. Aos 42, o atual artilheiro do Alemão, Timo Werner, fez o 15.º gol na competição, ampliando para o Leipzig em jogada de muita velocidade: 2 a 0.

No segundo tempo, o panorama da partida foi o mesmo: domínio total dos donos da casa. A diferença se deu pelo fato de o RB Leipzig ter conseguido fazer o gol bem mais rápido. Aos 5 minutos, Keita marcou: 3 a 0. Aos 44, o vice-líder do Alemão fechou a goleada com Demme, que levou um chute no nariz na disputa que originou o gol, mas o lance não trouxe consequências para o atleta.

DORTMUND REAGE

Nos demais jogos da manhã deste sábado pelo Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund se recuperou da goleada para o Bayern de Munique na rodada passada (4 a 1) e também da derrota por 3 a 2 para o Monaco nas quartas de final da Liga dos Campeões ao superar o Eintracht Frankfurt por 3 a 1, em casa. Com a vitória, o Borussia se manteve em quarto lugar, agora com 53 pontos, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões. O Eintracht Frankfurt é o nono colocado da competição, com 38 pontos.

O Mainz bateu o Hertha Berlin por 1 a 0, com gol contra do zagueiro norte-americano Brooks. O time escapou da zona de rebaixamento ao chegar aos 32 pontos na 15.ª posição, junto com o Augsburg, que está em desvantagem nos critérios de desempate e por isso encabeça a área da degola da tabela, em 16º lugar.

Ainda na rodada, o Wolfsburg ganhou do Ingolstadt por 3 a 0, com um dos gols marcado pelo atacante Mario Gomez, ex-Bayern de Munique e também jogador da seleção alemã. A vitória foi importantíssima para o time, que ocupa a 13ª posição da tabela, com 33 pontos, e corre risco de descenso. A equipe do Ingolstadt amarga a penúltima posição, com 28 pontos.