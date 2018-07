RB Leipzig goleia fora de casa e abre 6 pontos na liderança do Alemão

O Campeonato Alemão tem um "time a ser batido" e ele não é o Bayern de Munique. Aliás, sequer é originário da antiga Alemanha Ocidental, que domina o futebol do país. Trata-se do RB Leipzig, líder com seis pontos de folga depois de vencer o Freiburg por 4 a 1, nesta sexta-feira, na abertura da 12.ª rodada.

Foi a sétima vitória seguida da equipe da Red Bull, que ainda não perdeu desde que chegou à primeira divisão do Campeonato Alemão. São nove vitórias, três empates e 30 pontos na tabela. O Bayern de Munique tem 24, aparece em segundo, e pode diminuir a distância se vencer o Bayer Leverkusen, no sábado, em casa. O Borussia Dortmund, em terceiro, já aparece nove pontos atrás.

Nesta sexta, o primeiro gol do jogo em Freiburgo foi de Naby Keïta, jogador de Guiné que chegou à Alemanha depois de se destacar no outro time da Red Bull, o Salzburg, da Áustria.

Niederlechner empatou ainda no primeiro tempo, mas aí brilhou a estrela de Timo Werner, ex-Stuttgart, titular nas seleções de base da Alemanha, que fez o segundo e o terceiro gols do time de Leipzig. O austríaco Marcel Sabitzer, outro que veio do Red Bull Salzburg, fez o quarto.

ESPANHOL

No único jogo do dia na Espanha, o Eibar recebeu o Betis e venceu por 3 a 1 na abertura da 13.ª rodada. Com 21 pontos, o Eibar se igualou ao Atlético de Madrid na sexta posição. O Betis tem 14, em 13.º lugar, e novamente deve brigar contra o rebaixamento.