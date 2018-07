RB Leipzig goleia Hertha e se garante na fase de grupos da Liga dos Campeões

Logo em sua temporada de estreia no Campeonato Alemão, o RB Leipzig conseguiu se classificar para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. E o feito foi alcançado com duas rodadas de antecedência, neste sábado, quando o time novato goleou Hertha Berlin por 4 a 1, fora de casa.

Com a vitória, o RB Leipzig chegou aos 66 pontos e também está muito próximo de assegurar o vice-campeonato nacional, pois tem seis de vantagem para o terceiro colocado Borussia Dortmund. Já o Hertha permanece em quinto lugar, posição que o garantiria na próxima Liga Europa, com 46 pontos, mas sob o risco de ser ultrapassado neste domingo pelo Freiburg, que soma 44 e está na oitava posição.

Mesmo atuando fora de casa, o RB Leipzig abriu o placar da partida logo aos 11 minutos, com um gol marcado de cabeça por Timo Werner após um cruzamento de Sabitzer. O segundo gol também foi de Werner, aos nove minutos da etapa final, depois de receber passe de Poulsen, que aproveitou vacilo do goleiro Jarstein ao tentar sair jogando para ficar com a bola.

Já no final do jogo, aos 40 minutos, o Hertha ameaçou voltar para o jogo ao contar com um gol contra de Rani Khedira, de cabeça, para diminuir a desvantagem. Só que o RB Leipzig não teve problemas para definir o seu triunfo, marcando o terceiro gol com Davie Selke aos 44 minutos em um contra-ataque. Depois, aos 47, em novo contra-ataque, Selke fez o seu segundo gol na partida e o quarto do RB Leipzig na vitória que garantiu a sua primeira participação na Liga dos Campeões.