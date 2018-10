RB Leipzig goleia Nuremberg e vira vice-líder do Campeonato Alemão

O RB Leipzig venceu o Nuremberg por 6 a 0, neste domingo, em Leipzig, pela sétima rodada do Campeonato Alemão, e assumiu a vice-liderança do torneio, com 14 pontos. A equipe visitante soma oito pontos e ocupa o 12° lugar.

A equipe anfitriã abriu o placar logo aos dois minutos, com Kevin Kamp, e ampliou aos seis, com Yussuf Poulsen. Marcel Sabitzer fez o terceiro, aos 20, e o centroavante Timo Werner, da seleção alemã, marcou o quarto, aos 31 da etapa inicial.

O RB Leipzig não diminuiu o ritmo quando voltou do intervalo e ampliou a goleada para 6 a 0, primeiro com Sabitzer, aos nove, e depois com Werner, aos 14. Tim Leibold, do Nuremberg, foi expulso aos 16 minutos porque defendeu com a mão uma bola que tinha a direção do gol, mas Werner perdeu o pênalti.

Também neste domingo, o Hoffenheim foi derrotado em casa, por 2 a 1 para Eintracht Frankfurt. Já o Bayer Leverkusen, que contou com os brasileiros Wendell, titular na ala esquerda, e Paulinho, que entrou no ataque do time durante o segundo tempo, ficou no empate por 0 a 0 com o Freiburg, fora de casa.

O líder da competição é o Borussia Dortmund, que já tem 17 pontos, enquanto o Bayern de Munique, atual hexacampeão consecutivo, possui apenas 13 e ocupa o sexto lugar. Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen e Hertha Berlin também somam 14 pontos, mas estão atrás do RB Leipzig por causa do saldo de gols.

O Campeonato Alemão ficará inativo por quase duas semanas, por causa de partidas de seleções nacionais nas datas Fifa. No dia 19, as atividades do torneio vão ser retomadas com o confronto entre Eintracht Frankfurt e Fortuna Düsseldorf.