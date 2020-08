RB Leipzig marca no fim, vence Atlético de Madrid e encara PSG na semi da Liga

Grande surpresa desta Liga dos Campeões, o RB Leipzig eliminou o experiente Atlético de Madrid nesta quinta-feira, em Lisboa, e avançou à semifinal. Novato na fase de mata-mata, o time alemão superou a equipe espanhola por 2 a 1, com gol aos 42 minutos do segundo tempo. Seu próximo adversário será o Paris Saint-Germain.

O triunfo sobre o Atlético e a classificação à semifinal são conquistas históricas para o RB Leipzig, fundado há apenas 11 anos. Antes, os alemães já haviam surpreendido com uma sólida campanha na fase de grupos, com o primeiro lugar em sua chave. Nas oitavas, eliminaram o Tottenham, atual vice-campeão europeu.

Na semifinal, marcada para a terça-feira da próxima semana (dia 18), a equipe de Leipzig terá mais um difícil desafio pela frente. Vai encarar o PSG, de Neymar e Mbappé, que também obtiveram suada classificação, na quarta, ao vencer a Atalanta por 2 a 1. O jogo também será disputado em Lisboa, sede desta fase final da Liga dos Campeões, com todos os confrontos definidos em jogo único.

O JOGO

Num duelo entre o veterano Atlético de Madrid e o novato RB Leipzig, os espanhóis cadenciaram o jogo no início e controlaram o meio-campo. Conseguiram, assim, conter o ímpeto ofensivo do time alemão, agora sem o atacante Timo Werner, uma das sensações da temporada europeia e novo reforço do Chelsea.

O time de Simeone dominou até os 30 minutos, quando aos poucos o Leipzig passou a impor seu estilo de toque de bola e muitas trocas de passe. Nos instantes finais da etapa inicial, chegou a impor pressão, cercando a área atleticana, em busca de uma brecha para abrir o placar.

Mas a melhor oportunidade no primeiro tempo foi do Atlético, e com participação brasileira. Aos 12, o lateral Renan Lodi disparou pela esquerda e tabelou com Carrasco, que encheu o pé e exigiu boa defesa do goleiro Gulácsi.

No segundo tempo, a pressão do RB Leipzig deu fruto. A insistente troca de passes culminou em rápida triangulação pela direita, culminando na cabeçada certeira de Dani Olmo. Quase pego de surpreso, o goleiro Oblak não conseguiu evitar o gol.

Preocupado, Simeone resolveu colocar o português João Félix em campo, ao lado do apagado Diego Costa, inoperante durante a maior parte do duelo. Com o jogador da casa em campo, o Atlético ganhou velocidade, se tornou mais ofensivo e buscou o empate.

Aos 24, ele disparou pelo meio, em tabela com Diego Costa, entrou na área e foi derrubado: pênalti. O próprio português bateu, com um chute forte no canto direito do goleiro alemão e igualou o placar. Na sequência, Simeone colocou Morata em campo, já pensando na virada.

Mas, para um time acostumado a jogar recuado, à espera do contra-ataque, a postura mais ofensiva custou caro. E o RB Leipzig inverteu os papéis aos 42 minutos. Angeliño recebeu lançamento pela esquerda e acionou Tyler Adams, que vinha de trás e encheu o pé. O chute do americano desviou em Savic e "matou" Oblak, decretando a vitória e a classificação dos alemães.