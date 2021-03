RB Leipzig se recupera de tropeço, ganha do Arminia e fica a um ponto do Bayern

O RB Leipzig está "de volta" à briga pelo título do Campeonato Alemão. Depois de tropeçar na rodada passada, em casa, buscou três pontos importantes na visita ao Arminia Bielefeld, ganhando por 1 a 0 e ficando a um do líder Bayern de Munique, que ainda joga na rodada.

No domingo, jogando no Leipzig Stadium, o vice-líder recebeu o Eintracht Frankfurt e saiu na frente do marcador, deixando a diferença para o campeão e líder em apenas um jogo. Mas acabou cedendo o empate e viu o Bayern abrir quatro.

Agora, necessitando de recuperação, foi para o Schüco Arena, em Bielefeld, com a obrigação de não desperdiçar pontos. Na rodada passada era um confronto com concorrente às primeiras posições. Nesta sexta-feira, visitava um dos ameaçados, mas que vinha de excelente 2 a 1 na visita ao Bayer Leverkusen.

Ciente que só a vitória interessava, jogou no ataque. A ordem era ser mais preciso nas finalizações após ótimas chances desperdiçadas diante do Eintracht. Mas foi duro criar diante de um mandante postado todo atrás.

Foi um jogo de ataque contra defesa. O Arminia não se importou em atuar na retranca para tentar pontuar e seguir fora da zona de queda. Chegou a ver o Leipzig com 84% de posse de bola e nada de chance perigosa. Mas livrar-se da bola o tempo todo é correr riscos de perder a partida. O Leipzig martelou, inverteu jogadas, atacou, apertou e não conseguiu tirar o zero do placar antes do intervalo.

Voltou para o segundo tempo, contudo, acabando com o esquema do Arminia. Logo no primeiro minuto, Sabitzer recebeu de Olmo e fez 1 a 0. Os donos da casa apelaram para os cruzamentos para a área, mas não obtiveram êxito. O Leipzig se segurou e festejou a reabilitação no Alemão somando sua quarta vitória seguida longe de casa. Agora, terá duas semanas para se preparar para o próximo compromisso na Bundesliga, justamente diante do Bayern.