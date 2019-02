RB Leipzig supera Hannover fora e se consolida no 4º lugar do Alemão

Na abertura da 20ª rodada do Campeonato Alemão, o RB Leipzig não tomou conhecimento do Hannover nesta sexta-feira e superou o rival, fora de casa, na HDI Arena, em Hannover, por 3 a 0, para vencer a segunda consecutiva longe de seus domínios e ficar mais próximo dos líderes do torneio.

O segundo bom resultado consecutivo longe de casa - goleou o Fortuna Düsseldorf na rodada anterior por 4 a 0 - consolida o RB Leipzig na quarta colocação, com 39 pontos, agora mais perto do Borussia Mönchengladbach, que ocupa o terceiro posto e soma 39. O Bayern de Munique é o vice-líder e o Borussia Dortmund lidera o torneio com certa folga.

Há oito jogos sem vencer e derrotado nos últimos três partidas consecutivas, o Hannover é dono da segunda pior campanha no torneio e, com 11 pontos somados, só aparece à frente do lanterna Nuremberg.

Dono de um modelo de jogo que tem sido eficiente nas partidas como visitante, o time da cidade de Leipzig construiu todo o seu triunfo com gols de defensores. O alemão Halstenberg abriu o placar no fim da primeira etapa, e o alemão naturalizado húngaro Orban marcou os outros dois gols na etapa final.

O duelo que abriu a rodada foi o único desta sexta-feira. Os jogos que envolvem os líderes serão neste sábado. Tanto o líder Borussia Dortmund como o vice-líder Bayern de Munique terão desafios como visitantes. O primeiro encara o Eintracht Frankfurt e o time bávaro visita o Bayer Leverkusen.